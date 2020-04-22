Лукашенко отменил послание народу и парламенту Белоруссии

Минск, 22 апреля. Запланированное на 16 апреля послание президента Белоруссии Александра Лукашенко гражданам и парламенту было отменено по неизвестным причинам. О новой дате послания пока не сообщается.

Ряд депутатов белорусского парламента предполагает, что послание состоится после майских праздников.

«Дату мы пока не знаем», — отметили в пресс-службе Палаты представителей.

Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт не поясняет о причинах переноса и новой дате послания.

В марте был отменен так называемый «Большой разговор с президентом» — встреча Лукашенко с представителями общественности, СМИ и экспертами. Тогда Эйсмонт опровергла, что перенос мероприятия произошел из-за коронавируса.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия оказалась лучше других стран подготовлена к коронавирусу. Критику в свой адрес он объяснил политическими причинами, передает Sputnik.

«Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь — они выбились из строя. Так не надо удивляться. Все это потому, что мы сохранили систему и привели ее в порядок», — сказал белорусский президент.

По последним данным, в Белоруссии выявлено свыше семи тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. От ранее неизвестного заболевания уже погибли 58 человек, выздоровели более 700 пациентов.