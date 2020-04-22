Эндокринолог рассказала, как сон может помочь в борьбе с коронавирусом

Москва, 22 апреля. Полноценный здоровый сон не только улучшает настроение и дает бодрость, но также укрепляет иммунитет и помогает противостоять инфекциям, заявила эндокринолог НМИЦ эндокринологии, член Российского общества сомнологов Мария Фадеева.

По ее словам, когда человек болеет, он инстинктивно хочет поспать подольше.

«Объяснение простое: во время ночного сна секретируются факторы иммунной защиты. Благодаря им мобилизуется иммунная система для отражения вирусной или бактериальной атаки», — сказала она.

Как пишет KP.Ru, дополнительный сон повышает активность иммунитета. Это означает, что в случае инфицирования выздоровление происходит быстрее. При этом уменьшение количества часов сна, а также ухудшение его качества снижают иммунитет.

Ранее в ВОЗ рассказали, кому нужен анализ на коронавирус при отсутствии симптомов. Сдать анализ на коронавирус при отсутствии симптомов ОРВИ нужно тем, кто находился в контакте с инфицированным человеком. Об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По словам Вуйнович, в данных случаях важно понимать, кто именно распространяет коронавирус, поэтому бессимптомному носителю, у которого подтвердили инфекцию, необходимо оставаться на карантине, пока анализы не станут отрицательными.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 март ВОЗ объявила пандемию коронавируса.