Пленные сирийские боевики рассказали о причастности Турции к ливийскому кризису

Бенгази, 22 апреля. Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) в результате ожесточенного боестолкновения в Абу Салиме захватили в плен пять сирийских наемников, сражающихся на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Видео допроса боевиков в Бенгази появилось в социальных сетях.

Все они подтвердили тот факт, что прибыли через посредничество Турции, которая взяла на себя обязанности по транспортировке боевиков.

«Я — сириец. Все мы приехали из Турции: из Газиантепа отправились в Стамбул, а оттуда — в аэропорт Мисураты. Базировались в Абу Салиме», — рассказывает один из пленных наемников ПНС Мохаммед Ибрагим Эйдави.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о том, что разведке Ливийской национальной армии (ЛНА) удалось отследить пути переброски боевиков из Сирии в Триполи через Турцию: колонна из 160 боевиков, притворяясь мигрантами, пересекла КПП на границе Турции с Сирией в районе Бейт аль-Амин, после чего отправились в Газиантеп. Из Газиантепа военный борт отправился в Стамбул, а оттуда — в аэропорт «Митига» в Ливию.

Другой пленный сирийский наемник, Махмуд аль-Мари, рассказал о своем пути в Ливию и раскрыл обман турецких вербовщиков, обещавших каждому боевику ежемесячное денежное довольствие в размере 2,5 тысяч долларов США и паспорт гражданина Турции в качестве защиты от возможных нападок со стороны международного сообщества.

After arriving in Libya, Syrian fighter Mahmoud AlMaree was captured by the LNA.

Mahmoud says they were lied to and have not been paid. #Libya #Syria





«Я тоже из Сирии. Я приехал из Хавар Килис в Газиантеп, а потом вместе с остальными сел в самолет и полетел в Стамбул, а оттуда – в Мисурату. Из Мисураты нас отвезли в Триполи, а оттуда – в Абу Салим. Я приехал в Ливию потому, что я наемник, но нам не платили — турки лгали нам, и мы ничего не получили», — рассказывает аль-Мари.

Сирийский боевик ​​Мустафа Аль-Рашид отметил, что все протурецкие наемники летели из Стамбула и Анкары обычными гражданскими самолетами, а не военными бортами.

Syrian fighter Mustafa Al-Rasheed, was injured before he got captured.

Al-Rasheed confirms that he travelled from Istanbul to Misrata on a Libyan airlines plane. #Libya #Syria





Напомним, Анкара продолжает поставки боевиков из сирийского Идлиба для ПНС Ливии, несмотря на распространение пандемии коронавируса, вспышка которого уже зафиксирована в Турции. Кроме того, поставляя на сторону триполитанского правительства боевиков и вооружение, Турция нарушает оружейное эмбарго ООН и договоренности, достигнутые лидерами стран в рамках переговоров по урегулированию ливийского кризиса в Москве и Берлине.