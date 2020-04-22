Отмена поверки счетчиков в 2020 году поможет россиянам избежать встреч с мошенниками

Москва, 22 апреля. Отмена поверки счетчиков в 2020 году поможет не только соблюдать карантинные меры, но и избежать встреч с мошенниками, заявила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в интервью Федеральному агентству новостей.

Напомним, правительство Российской Федерации разрешило на фоне пандемии коронавирусной инфекции не проводить в нынешнем году поверку бытовых счетчиков — даже по истечении их срока действия. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Светлана Разворотнева назвала это решение ожидаемым и правильным.

«В текущей ситуации пересматривается практически весь комплекс работ по обслуживанию жилых домов, — сказала она. — Где-то, например, отменяются проверки газового оборудования. Карантинные меры надо соблюдать».

Дело тут не только в том, что во время пандемии COVID-19 необходимо соблюдать определенные санитарные меры. Есть и другая причина, отметила собеседница ФАН.

«Ясно, что лишние контакты людям ни к чему, — подчеркнула Разворотнева. — Кто-то действительно не хочет заразиться и перестает общаться с другими людьми. Однако многие сейчас просто боятся открывать дверь [кому бы то ни было]. Они наслушались, что приходят мошенники, и не пускают даже почтальонов».

В сообщении Росстандарта говорится, что все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе и с истекшим сроком поверки.

В связи с этим ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг. Штрафы и пени ими начисляться не будут. Объявленные меры будут регулироваться соответствующим постановлением правительства РФ.

Кроме того, россиян предупредили о мошенниках, которые имеются на рынке услуг поверки счетчиков. В Росстандарте пояснили, что вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учета физическими лицами является ложной и не соответствует действительности.0о