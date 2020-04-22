Сирийские боевики претендуют на гумпомощь от ООН благодаря «усилиям» США

США повлияли на разработку плана ООН по гуманитарной медицинской миссии в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» на юге Сирии, сказано в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии.

Подробнее о том, как Вашингтон пытается обеспечить подконтрольных им боевиков в лагере за счет гумпомощи от ООН — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Гумпомощь террористам

Как отмечают РФ и САР, США оказали влияние на разработку плана ООН по гуманитарной медицинской миссии в лагерь, который изначально предложил Дамаск для оценки ситуации с распространением коронавируса.

«Считаем, что предложенный ООН документ разработан под влиянием Соединенных Штатов, развязавших информационно- пропагандистскую кампанию по обвинению Дамаска в неспособности эффективно противостоять распространению коронавируса в республике», — сказано в заявлении штабов.

В документе ООН говорится о доставке гуманитарных грузов в лагерь без адресного распределения нуждающимся. Вместо этого помощь предлагают передать представителям шести этнических групп лагеря и трех близлежащих населенных пунктов с последующим распределением по их собственному усмотрению.

Москва и Дамаск подчеркивают, что Соединенные Штаты воспользуются продуктами и предметами первой необходимости проамериканских джихадистов.

«Очевидно, что доставка гуманитарной помощи в лагерь необходима американской стороне исключительно для достижения своих корыстных целей: обеспечить за счет ООН продуктами питания и предметами первой необходимости подконтрольные им НВФ [незаконные вооруженные формирования], что позволит и дальше затягивать процесс расформирования Эр-Рукбана», — сказано в совместном заявлении.

В заявлении штабов РФ и Сирии подчеркивается, что единственным решением гуманитарной проблемы лагеря «Эр-Рукбан» является окончательное его расформирование и эвакуация содержащихся ныне в нем беженцев в места избранного проживания, где сирийские власти создали все условия для достойного размещения.

Катастрофа в «Эр-Рукбане»

Причины для таких заявлений у российской и сирийской сторон имеются более чем весомые.

На минувшей неделе группа проамериканских боевиков, дислоцировавшаяся на территории лагеря «Эр-Рукбан» в зоне американской военной базы «Ат-Танф» на юге Сирии, сбежали и сдались Сирийской арабской армии (САА).

Известно, что террористов обучали и вооружали военные США и ЦРУ с 2016 года, в том числе и на территории соседствующей с Сирией Иордании. В основной состав входили боевики так называемой «Сирийской свободной армии» (ССА), экс-террористы запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 (ИГИЛ1), а также дезертиры из САА и наемники. С 2017 года американские наемники преимущественно находились в «Ат-Танф».

Бывшие наемники в эксклюзивном интервью ФАН рассказали, что на базе их обучали ведению боевых действий, умению владеть оружием и взрывному делу. Проамериканские джихадисты совершали нападения на административные здания в окрестных населенных пунктах. Боевикам платили довольно высокие зарплаты: по 400 долларов США в месяц, а командирам бандгрупп — 500 долларов.

По их словам, в находящемся неподалеку от военной базы США лагеря «Эр-Рукбан» не хватает продовольствия и лекарств. Медикаменты получают лишь боевики от американцев.

Нарушение суверенитета

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, политолог Владимир Шаповалов напомнил уверен, что США воспользуются помощью ООН для лагеря, чтобы направить ее на содержание проамериканских боевиков на юге САР. Таким мнением эксперт поделился с корреспондентом ФАН.

«Это вопиющая ситуация, потому что Соединенные Штаты не имеют права распоряжаться чем-либо на территории суверенного государства, действуя без согласия сирийского руководства. В данном случае речь идет о грубом нарушении принципа суверенитета Сирии. США оккупировали территорию страны, насильно удерживают здесь людей, создают здесь отряды боевиков, для которых «Эр-Рукбан» является фактически базой для военных действий против законной сирийской власти и сирийского народа. Кроме того, США пытаются использовать позитивный в восприятии мира механизм — гуманитарную помощь, чтобы оказывать поддержку отрядам боевиков, которые расположены на подконтрольной им территории», — заметил политолог.

По мнению Шаповалова, политика Вашингтона на юге Сирии не должна остаться безнаказанной.

«Конечно, это грубое нарушение. Мировое сообщество должно обратить внимание на такие беспардонные действия со стороны Соединенных Штатов», — подытожил спикер.

1 Организация запрещена на территории РФ.