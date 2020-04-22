«Террористический рынок услуг»: политолог Перенджиев о деятельности турецкой ЧВК SADAT

Турецкая ЧВК SADAT создала в Сирии террористический рынок услуг для вербовки боевиков и использования их в военных конфликтах в интересах Анкары. Такое мнение в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) выразил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

На днях Федеральное агентство новостей (ФАН), в рамках проекта «Антитеррор» опубликовало колонку автора Telegram-канала «Стамбульский волк» о деятельности турецкой частной военной компании SADAT. Через эту контору Анкара тренирует террористов в Сирии и перебрасывает боевиков в Ливию. Глава ЧВК SADAT – бывший бригадный генерал турецкой армии Аднан Танрыверди – занялся созданием частной армии президента Реджепа Тайипа Эрдогана из религиозных фанатиков и турецких националистов для экспансии Турции на Ближнем Востоке.

Информация о SADAT полностью перекрывает заявления президента Эрдогана, который часто говорит о вмешательстве российской ЧВК «Вагнер» в Ливию, однако умалчивает о деятельности турецкой ЧВК в Сирии и Ливии. По словам одного из авторов в Twitter Камиля Назара,ЧВК SADAT открыл офисы на севере Сирии, и заключает контракты с боевиками, в том числе и джихадистами, готовыми отправиться в Ливию.

Помимо денежного вознаграждения, по окончании контракта наемникам обещают выдать гражданство Турции. Сомнений в том, что система ЧВК SADAT работает по данной схеме нет: похожую схему описывал еще в 2012 году сам Танрыверди, призывая другие мусульманские государства обращаться к нему за помощью.

Турция сейчас максимально поддерживает захваченную боевиками территорию провинции Идлиб и переправляет туда оружие и свои ЧВК. По мнению Александра Перенджиева, Турция сформировала террористический рынок услуг, в котором Анкара отправляет граждан Сирии для набора в боевики. Также многие из других стран, специально приезжают на территорию САР для того, чтобы вступить в ряды террористов, зарабатывать деньги трудом убийцы. Этот рынок сформировался и теперь турецкие власти не только поддерживают его, но и пытаются развивать.

«Идлиб – это территория рынка террористических услуг. Если исчезнет Идлиб, то рынок услуг исчезнет также. Раньше было мнение, что Турция хотела отвоевать территорию, но теперь мы понимаем, что основная цель – это формирование рынка для создания группировок, Турция имеет с этого выгоду. И не удивительно, если в этой частной военной кампании SADAT набирают террористов. Также идет формирование наемнической системы вербовки – рынок ведь теневой, и из теневого рынка пытаются отделить организации такие как ЧВК – в качестве прикрытия. Но на самом деле они также занимаются запугиванием, наведением ужаса и страха в целях подчинения людей», - сообщил Перенджиев.

Напомним, Турция продолжает поставки на сторону так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии боевиков и вооружения, несмотря на все достигнутые международные договоренности в Москве и Берлине, а также игнорируя оружейное эмбарго ООН. Ключевую роль в этом играет ЧВК SADAT, которая присутствовала в Ливии еще задолго до подписания соглашения между ПНС и правительством Турции о сотрудничестве, на которое опирается Эрдоган в попытках оправдать свои действия перед международным сообществом.

По данным Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), сейчас на территории Ливии находится свыше 5300 сирийцев, еще порядка 2100 наемников готовятся к переброске в Триполи и Мисурату в турецких военных лагерях, где их инструктируют обращению с техникой военнослужащие ВС Турции. По данным источников, Реджеп Тайип Эрдоган намерен отправить в Ливию около 16 тысяч джихадистов ИГ1 и «Аль-Каиды»1 (обе организации запрещены в РФ), находящихся сейчас на севере Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.