Россия согласовала поставки Белоруссии 7 тысяч тонн гречи

Москва, 22 апреля. Россия согласовала поставки в Белоруссию 7 тысяч тонн гречихи и 2 тысяч тонн риса после переговоров на прошлой неделе, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

По ее словам, премьер-министры России и Белоруссии 13 апреля провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, обсуждался вопрос о поставках российской стороной продовольствия.

«В этот же день мы с моим белорусским коллегой договорились о поставках российской гречки и риса в Республику Беларусь. Наши партнеры выразили заинтересованность в поставках 7 тысяч тонн гречихи и почти 2 тысяч тонн риса», — сказала вице-премьер, подчеркнув, что размер поставок согласован.

По ее словам, на сегодняшний день в Белоруссию уже поставлено 2,756 тысячи тонн гречки, указала «Вечерняя Москва».

Как напомнил «Царьград», президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить «достойное» количество гречки для внутреннего рынка. Глава белорусского государства утверждает, что Россия якобы отказалась продавать эту крупу республике. Позднее, как пишет НСН, Министерство сельского хозяйства России опровергло сообщение о введении РФ ограничений на поставки гречки на рынки стран Евразийского экономического союза, куда, в частности, входит Минск.