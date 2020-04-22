Песков заявил о негативном отношении Кремля к фейкам «Новой газеты» о Сирии

Москва, 22 апреля. Кремль негативно относится к любым фейкам, появляющимся в СМИ, в том числе и к тем, которые касаются ситуации в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В Кремле негативно относятся к публикации ложной информации, будь то о событиях в Сирии, будь то о коронавирусе. Негативная практика, когда речь идет о публикации, уничтожает их реноме», — сказал Песков, отвечая на вопрос ФАН, как Кремль воспринимает размещение фейков журналиста Дениса Короткова в «Новой газете».

Ранее Денис Коротков, который стал объектом проверки Следственного комитета РФ после того, как его уличили в связях с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1, опубликовал очередной фейк в защиту боевиков. Журналист «Новой» пытался доказать причастность ЧВК «Вагнера» к «пыткам» игиловца в Сирии и использовал для этого сфабрикованные фото и видео.

Отметим, что ранее Коротков через СМИ предоставлял террористам личные данные российских добровольцев. Кроме того, журналиста ловили на коррупции и «крышевании» наркоторговцев еще в годы службы в МВД.

1 Организация запрещена на территории РФ.