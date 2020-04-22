Джабаров отреагировал на блокировку Google-аккаунта ФАН

Российским журналистам нужно максимально предавать огласке случаи цензуры со стороны Google, отстаивать свои права в суде, а при необходимости Россия может принять более жесткие меры. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ночью 17 апреля Google заблокировала аккаунт ФАН и связанный с ним YouTube-канал. Редакция потеряла тысячи репортажей, снятых журналистами агентства в разных странах мира.

Отметим, это не первый случай, когда Google закрывает доступ к материалам российских СМИ. Ранее американская корпорация блокировала аккаунт НТВ с видеообращением президента России Владимира Путина по ситуации с коронавирусом, а также аккаунты RT и других изданий.

«Google, по сути, превратился в цензора советских времен, даже похлеще. У нас не позволяли себе такого, что позволяет себе Google», — сказал Владимир Джабаров в комментарии ФАН.

Бороться с цензурой со стороны американской корпорации нужно решительными методами, призвал сенатор. Средствам массовой информации стоит задуматься о создании аккаунтов на своих площадках. Кроме того, журналистам нужно отстаивать свои права в суде и максимально предавать огласке действия Google.

«Что рекомендовать? Надо реализовать собственные СМИ, создавать собственные аккаунты, в суд подавать <…> Об этих случаях [блокировки] надо говорить вслух. Google же периодически извиняется и возвращает некоторые материалы. Вот таким образом надо отвечать резко на любую попытку зажать информацию, любую попытку обойти острые углы», — призвал Владимир Джабаров.

Если говорить о возможности ответной блокировки Google на территории России, необходимо учесть все возможные факторы. Подобные меры не должны идти в ущерб интересам России, подчеркнул сенатор.

«Надо разговаривать со специалистами в области IT-технологий. Любое действие должно быть направлено на то, чтобы не нанести ущерб собственной стране. Если мы не нанесем при этом ущерба, можно пойти на такие жесткие меры и закон принять. Если это будет в ущерб стране — думаю, мы на это не пойдем и обойдемся разбирательством в судах», — резюмировал Владимир Джабаров.

Добавим, что на блокировку аккаунтов ФАН в Google и YouTube уже отреагировали в Совете Федерации и Госдуме. Сенатор Олег Морозов отмечал, что может подготовить запрос в адрес американской корпорации. Депутат Госдумы Евгений Федоров пообещал подготовить ряд депутатских запросов в компетентные органы по вопросу блокировки аккаунтов ФАН. А парламентарий Сергей Вострецов, в свою очередь, обратился в Роскомнадзор, Генпрокуратуру и ФАС с требованием проверить законность действий YouTube.

На ситуацию с блокировкой ФАН обратили внимание и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что корпорация Google пересмотрит свое решение. Он подчеркнул, что «компания должна хранить свое реноме».

Федеральное агентство новостей требует от компании Google Incorporated разблокировки всех аккаунтов редакции и восстановления удаленных материалов, которые являются собственностью издания. ФАН также обратился с просьбой провести расследование деятельности компании Google к Госдуме, Генпрокуратуре РФ и другим ведомствам.