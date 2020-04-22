Соискатели не спешат устраиваться в ФБК даже из-за кризиса на фоне пандемии

Москва, 22 апреля. Текучка кадров продолжает наблюдаться в так называемом Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), признанном в РФ иноагентом, несмотря на напряженную экономическую обстановку. При этом блогер Алексей Навальный не может найти себе сотрудников даже в условиях пандемии.

Так, еще в январе на сайте организации появились объявления о приеме на работу. В ФБК требовались менеджер проектов, юрист, IT-специалист и SMM-менеджер, передает «Экономика сегодня».

В конце апреля, спустя три месяца, глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади сообщил, что фонд все еще нуждается в юристе. Кроме того, заместитель руководителя петербургского штаба ФБК Ольга Гусева рассказала о продолжении поисков SMM-менеджера.

Неподобающие условия труда в структурах Навального являются истинной причиной постоянных кадровых проблем ФБК. Бывший юрист фонда Виталий Серуканов неоднократно рассказывал о проблемах, с которыми сталкиваются подчиненные «оппозиционного» блогера. По его словам, сотрудники регулярно сталкиваются с низкой оплатой труда, неоплачиваемыми переработками, а также невозможностью выйти на больничный. При этом волонтеры боятся публично заявлять об этом, опасаясь возможной травли в Сети со стороны ботов ФБК.

Ранее обыски в ФБК по делу об отмывании 75,5 млн рублей повлекли массовые увольнения из фонда. Несмотря на это, его руководство продолжало отрицать явный кадровый голод.