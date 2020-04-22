Детдомовца на Урале насильно остригли и связали перед госпитализацией

Челябинск, 22 апреля. Воспитанника одного из приютов Челябинской области насильно остригли перед поездкой в больницу. Более того, ребенку связали руки. О «диком случае» рассказала на своей странице в Facebook первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

По ее словам, инцидент произошел в конце марта, но известно о нем стало только сейчас. 13-летнего мальчика, которому потребовалась госпитализация, сначала три часа удерживали в кабинете, клочками обстригли волосы, связали руки. Более того, при перевозке ребенка привязали к ручке дверцы машины, но после прибытия в больницу мальчик сбежал.

По словам Гехт, по данному факту уже ведется проверка. В дальнейшем она пообещала обязательно довести дело до суда.

«Жестокость в отношении детей должна пресекаться такими же жесткими мерами в отношении обидчиков. А главное, это вновь звонок для системы», — цитирует ее телеканал 360.

Гехт добавила, что намерена посетить этот социально-реабилитационный центр под Челябинском лично, чтобы разобраться в ситуации. Как уточняет «Царьград», речь идет о заведении в Копейске. Более того, работники центра пытались скрыть произошедшее.

Известно, что мальчик уже сбегал из этого реабилитационного центра. Не исключено, что это может быть связано и с другими эпизодами жестокого обращения. Гехт добавила, что причастные к этому сотрудники могут лишиться работы, а областные власти намерены настаивать на уголовном преследовании.