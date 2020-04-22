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ЛНА отразила нападение боевиков ПНС на Тархуну, террористы понесли большие потери

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ЛНА отразила нападение боевиков ПНС на Тархуну, террористы понесли большие потери

Триполи, 22 апреля. Массированная атака террористов незаконных вооруженных формирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии на населенный пункт Тархуна, расположенный юго-восточнее Триполи, завершилась провалом. Об этом рассказал накануне, 21 апреля, официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад аль-Мисмари в интервью изданию Sky News.

ЛНА отразила нападение боевиков ПНС на Тархуну, террористы понесли большие потери

Также спикер ливийской армии отметил, что в ходе атаки на позиции сил фельдмаршала Халифы Хафтара бандитские группировки ПНС понесли большие потери в живой силе. Кроме того, он добавил, что подразделения противовоздушной обороны ЛНА уничтожили турецкий БПЛА, осуществлявший с воздуха прикрытие атаки террористов на город. Это уже далеко не первая попытка нападения со стороны боевиков в этом районе.

Стоит отметить, что расположенный в 65 километрах от ливийской столицы населенный пункт Тархуна является одной из важнейших опорных точек ливийской армии, поскольку там находится основная база снабжения войск Халифы Хафтара. Очевидно, в связи с этим вооруженные бандформирования, захватившие Триполи, так упорно пытаются взять под свой контроль этот город, регулярно совершая атаки на этом направлении.

ЛНА отразила нападение боевиков ПНС на Тархуну, террористы понесли большие потери

На минувшей неделе Федеральное агентство новостей уже сообщало о попытке боевиков марионеточного «правительства» Файеза Сарраджа штурмовать Тархуну. Данная наступательная операция на этот город была анонсирована ПНС и озвучена турецким СМИ ANADOLU AGENCY. При этом бандформирования грубейшим образом нарушают гуманитарное перемирие, введенное для предотвращения распространения эпидемии коронавируса в североафриканской стране.

Напомним, Анкара продолжает оказывать военную помощь ПНС, игнорируя итоги Берлинской конференции по урегулированию внутриливийского кризиса. Турецкие власти нарушают оружейное эмбарго Организации Объединенных Наций, снабжая группировки в Триполи новейшими типами вооружений и боевой техники, в том числе и БПЛА. Также не прекращается переброска Анкарой сирийских джихадистов-наемников в Ливию, которые регулярно пополняют ряды бандформирований Файеза Сарраджа.

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