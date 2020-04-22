В Шотландии супруги умерли от коронавируса в один день после 57 лет брака

Москва, 22 апреля. Супруги из шотландского города Данфермлин Уильям и Морин Шарп, которые были женаты 57 лет, умерли в один день из-за болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Бывший шахтер и его жена поженились в 1963 году, когда обоим было 17 лет. По данным издания Daily Mail, в этот Новый год супруги отметили 57-ю годовщину бракосочетания. Как пишут средства массовой информации, оба супруга страдали хроническими заболеваниями легких: у Уильяма Шарпа была злокачественная опухоль, а у Морин — легкая форма хронической обструктивной болезни легких.

Первым коронавирусом заболел Уильям, однако у него подозревали легочную инфекцию. Спустя несколько дней те же симптомы появились у Морин. 5 апреля супругов госпитализировали и поставили диагноз — COVID-19. Через три дня умерла Морин. Менее чем через сутки после гибели жены умер и Уильям. Супругам было 74 года.

Ранее голливудский актер Том Хэнкс рассказал, как перенес коронавирус и с какими трудностями ему с супругой Ритой Уилсон пришлось столкнуться. Инфекцией пара заразилась в Австралии.

Хэнкс вспомнил, что испытывал слабость и сильные боли, которые мешали ему делать даже простые физические упражнения. Однако его жене пришлось хуже: у нее не только поднималась температура, но и пропали вкус и обоняние.

Уилсон объяснила, что принимала прописанные ей таблетки от малярии, а также хлорохин, который сейчас тестируют как возможное средство от коронавируса. Супруга Хэнкса не знает, помогло лекарство или просто наступил момент спада болезни. Но у нее были сильные побочные эффекты.