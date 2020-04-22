Автоматическая проверка пропусков заработала в московском метро

Москва, 22 апреля. Автоматическая проверка пропусков с 22 апреля заработала в московском метрополитене. Об этом в среду сообщает пресс-служба мэрии столицы.

«Контроль будет осуществляться с помощью камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (для тех, кто передвигается на автомобиле), а также турникетов метро и валидаторов. По-прежнему проверить наличие пропуска смогут и сотрудники полиции», — говорится в сообщении.

Представители московской администрации отметили, что москвичи могут пользоваться общественным транспортом только при наличии карт «Тройка», «Стрелка», месячного проездного или социальной карты. При этом пропуск необходимо привязать к транспортной карте.

Чтобы ограничить перемещение граждан, власти Москвы до 1 мая отменили действие льгот на транспортные карты для школьников, студентов и пенсионеров. При этом врачи старше 65 лет и студенты медицинских вузов могут пользоваться транспортом бесплатно, пишет НСН.

Напомним, что 10 апреля власти Москвы объявили о введении особой пропускной системы. Сперва вводятся пропуска для поездок на работу, затем — для поездок с другими целями. По словам мэра столицы Сергея Собянина, эти меры неизбежны в условиях борьбы с коронавирусом.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.