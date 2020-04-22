Жители сняли на видео странный объект в небе над нидерландским Гронингеном

Москва, 22 апреля. Объект странной формы был замечен в небе над нидерландским Гронингеном. Неопознанный летающий объект, напоминающий черную точку, стремительно летел к земле, оставляя за собой едва заметный след.

Астрономы предположили, что местные жители стали свидетелями довольно редкого явления — падения метеорита, которое видно в дневное время суток. В данный момент горожане пытаются отыскать место приземления неопознанного объекта.

Отмечается, что это уже не в первый раз, когда в небе на Гронингеном появляются непознанные летающие объекты. Ранее светящийся объект попал в объектив камеры одного голландского фотографа, когда тот делал снимки большой грозовой тучи. Сначала мужчина подумал, что это была обычная молния, но пересматривая сделанные фото пришел к выводу, что запечатлел НЛО.

Чуть позже в беседе с журналистами фотограф все-таки настаивал на том, что увиденное им явление имеет чисто научное объяснение и никак не связано с внеземными цивилизациями.

«Солнце просматривается через небольшое отверстие в грозовом облаке, поэтому наблюдатель видит зеленый «объект», — предположил фотограф.

Ранее в Томске местный житель якобы снял на видео НЛО. Ученые достаточно скептически отнеслись к ролику и предположили, что люди просто ищут способ, как развлечь себя в самоизоляции, передает телеканал «360».