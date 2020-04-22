Ливийская армия сбила турецкий БПЛА Bayraktar TB2, атаковавший грузовики вблизи Бани-Валид

Триполи, 22 апреля. Турецкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии был сбит подразделениями противовоздушной обороны Ливийской национальной армии (ЛНА) в районе города Бани-Валид. Об этом рассказал один из местных жителей в своем Twitter-аккаунте.

Также автор публикации прикрепил к своему посту в соцсети фотографию уничтоженного турецкого беспилотника Bayraktar TB2, отметив, что дрон пытался атаковать грузовики со снабжением и топливом. Стоит отметить, что за последние несколько дней боевики незаконных вооруженных формирований и турецкие интервенты, оккупировавшие Триполи, несколько раз пытались использовать БПЛА для нападения на позиции сил фельдмаршала Халифы Хафтара на нескольких направлениях.

Несмотря на то, что привезенные Анкарой контрабандными маршрутами в обход эмбарго ООН ударные и разведывательные беспилотники ПНС являются современными средствами, подразделения ПВО ливийской армии без труда пресекают их налеты. Взлет и посадку смертоносные машины совершают на территории бывшего гражданского аэропорта «Митига», переоборудованного боевиками Файеза Сарраджа и турками в военную базу. Здесь же находится и пункт управления турецкими БПЛА, что подтвердил один из солдат ВС Турции, опубликовавший в своем Twitter фотографии с этого объекта.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об уничтожении военнослужащими Ливийской национальной армии еще одного турецкого дрона Bayraktar TB2 к северо-западу от Тархуны.

Напомним, на территории военного аэродрома боевиков ПНС «Митига» расположена одноименная частная тюрьма международного террориста Абд аль-Рауфа Карры. Здесь с мая прошлого года незаконно удерживаются двое российских граждан, похищенных членами группировки RADA, связанной с «МВД» ПНС. При этом в адрес социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана никто из «чиновников» триполитанского режима так и не выдвинул никаких официальных обвинений.