США используют ООН для обеспечения подконтрольных им боевиков в Сирии

Дамаск, 22 апреля. США хотят за счет гуманитарных поставок ООН обеспечить подконтрольных им боевиков в лагере беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.

В заявлении указано, что доставку гуманитарной помощи в лагерь Штаты намерены использовать исключительно в корыстных целях, а именно «обеспечить за счет ООН продуктами питания и предметами первой необходимости» подконтрольные им незаконные вооруженные формирования.

«Что позволит и дальше затягивать процесс расформирования «Эр-Рукбана»,— констатировали эксперты.

Отмечается, что США оказали влияние на разработку плана ООН по гуманитарной медицинской миссии в лагерь, который изначально был предложен Дамаском для оценки ситуации с распространением инфекции.

«Считаем, что предложенный ООН документ разработан под влиянием Соединенных Штатов, развязавших информационно-пропагандистскую кампанию по обвинению Дамаска в неспособности эффективно противостоять распространению коронавируса в республике», — указали представители штабов.

Документ ООН предусматривает доставку грузов в лагерь без адресного распределения нуждающимся. Вместо этого гуманитарную помощь предлагают дать представителям шести этнических групп лагеря и трех окрестных деревень с последующим распределением по их собственному усмотрению.

Россия и Сирия считают, что единственное решение гуманитарной проблемы в лагере беженцев — его расформирование и эвакуация жителей в места проживания, где Дамаск создал все необходимые условия для этого.