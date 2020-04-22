Пригожин показал на видео «смертельно уставшую» Валерию

Москва, 22 апреля. Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин показал на видео «смертельно уставшую супругу» Валерию. Кадры он опубликовал в своем Instagram.

На видеозаписи певица Валерия сидит в кресле. Ее супруг Иосиф Пригожин пытается узнать, что с ней случилось и от чего она так сильно устала. Продюсер снял на видео свою возлюбленную перед сном. Валерия была в пижаме, без макияжа и делала массаж ног.

«Я могу узнать, чем занималась моя девочка?» — в шутливой форме поинтересовался Иосиф Пригожин.

Оказалось, что Валерия весь день стояла у плиты и готовила. Исполнительница предложила супругу самому вспомнить, что она еще делала. Она призналась, что даже не присела ни разу за день.

«Заготовками, заварками и вкусностями, наверное?! Видно, что Валерия умеет прекрасно готовить», — предположила iyaflorida. «А мне здесь Валерия нравится, только видно ,что уставшая», — заметила barbara_663. «Вы такой терпеливый, дай бог вам сил и крепкого здоровья», — обратилась к Пригожину giulia16_04_68.

Ранее Валерия призналась, что самоизоляция подарила ей незабываемые ощущения. Певица отмечала день рождения в компании своего супруга за домашним столом. Однако огромное количество поздравлений и подарков заставили забыть Валерию, что она не может провести этот день в компании друзей и близких людей.