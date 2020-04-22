Тимати заставил Ивлееву обмакнуть голую грудь в краску и написать картину

Москва, 22 апреля. Известный блогер Настя Ивлеева и рэпер Тимати провели совместный прямой эфир в Instagram, во время которого давали друг другу различные провокационные и даже опасные задания. Звезды заранее подготовили несколько испытаний друг для друга и определяли их последовательность с помощью специального колеса.

Во время эфира Тимати заставил Ивлееву оголить грудь перед аудиторией и написать картину, а получившееся произведение продать в благотворительных целях. Блогер сняла футболку и предстала перед зрителями в бюстгальтере от купальника. Затем она повернулась к камере спиной, оголила грудь, обмакнула ее в краску и «сделала пару мазков» на холсте.

«Ай, хорошо!» — комментировал происходящее рэп-исполнитель.

Закончив «рисовать», Ивлеева снова надела купальник и продемонстрировала подписчикам и Тимати участки груди, испачканные краской. Затем они с рэпером попробовали понять, что именно она нарисовала. Тимати показалось, что блогер изобразила смайлик — он разглядел на картине нос и глаза.

Сначала Ивлеева пообещала разыграть картину среди своих подписчиков, однако затем передумала.

«Муж сказал, он выкупает», — заявила блогер.

Отметим, что Ивлеева не осталась в долгу перед Тимати и заставила его проткнуть любую часть тела зубочисткой. В ответ рэпер сказал, что это негигиенично, однако задание выполнил — он проколол губу медицинской иглой.