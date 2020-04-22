Сирия, 22 апреля. Ребенок погиб при взрыве неразорвавшегося снаряда на юго-западе Даръа. SDF**** обвиняют Турцию в использовании ситуации с коронавирусом. Неизвестные застрелили двух мирных жителей на востоке Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям террористов на юге Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве двух мирных жителей в Восточном Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: обвинили Турцию в использовании ситуации с коронавирусом в своих целях.

ВС Турции и протурецкие силы: задействуют разведывательные беспилотники в районе Айн-Иссы на севере Ракки.

Провинция Дамаск

Поступила информация о взрыве в городе Дамаск. Согласно данным новостного агентства Bawabaa News, он произошел из-за утечки газа в одном из жилых домов. ЧП случилось на проспекте Аль-Хатиб. В результате ранения получили четыре члена одной семьи: мужчина, его жена и двое детей. Кроме того, серьезный материальный ущерб был нанесен соседним квартирам. Пострадавшие были доставлены в больницу Сирийского арабского Красного Полумесяца.

Провинция Дейр-эз-Зор

Очередное нападение неизвестных произошло в контролируемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах на востоке провинции. По данным информационного портала SOHR, два мирных жителя — мужчина и его жена — были застрелены неизвестными на мотоциклах в районе города Ас-Сабха. Утверждается, что убитые практиковали магию. Как известно, казни за колдовство были распространены у террористов «Исламского государства». Именно они и подозреваются в совершении налета.

Провинция Даръа

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в городе Тасиль на юго-западе провинции прогремел взрыв. Сработал неразорвавшийся снаряд, оставшийся со времен оккупации данных территорий боевиками. В результате его детонации погиб ребенок десяти лет, еще двое детей получили травмы различной степени тяжести. Напомним, до июля 2018 года Тасиль находился в оккупации террористов группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», присягнувшей на верность «Исламскому государству». Город перешел под полный контроль Сирийской арабской армии (САА) в ходе освободительной операции под названием «Базальт».

Провинция Идлиб

Вновь появились сообщения о вооруженных стычках между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками связанных с «Хайят Тахрир аш-Шам» формирований. Как передает Twitter-канал (MasarPressNet), артиллерийские дивизионы САА открыли огонь по военным объектам террористов на окраине населенного пункта Аль-Фатира к западу от Маарет ан-Нумана. Сведения о нанесенном исламистам уроне пока выясняются. Накануне боевики, отряды которых базируются в данном районе, провоцировали столкновения на линии разграничения с правительственными войсками.

Напомним, ряд группировок, включая ХТШ и «Хуррас ад-Дин», отказались соблюдать режим прекращения огня, введенный в Идлибской зоне деэскалации по условиям российско-турецкого соглашения от 5 марта.

Провинция Ракка

Командование «Демократических сил Сирии» (SDF) полагает, что Турция и подконтрольные ей формирования готовятся к новым атакам у города Айн-Исса в северной части провинции. Подобные выводы были сделаны ввиду передислокации на север Ракки подкреплений Анкары и ее союзников. По данным SDF, турецкие разведывательные беспилотники регулярно совершают вылеты над Айн-Иссой.

Командующий отрядами «демократических сил» в районе Айн-Иссы Эрдал Кобани заявляет, что турки намерены воспользоваться ситуацией с коронавирусом для того, чтобы ослабить позиции курдских бандгрупп. Так, по его словам, Турция намеревается направлять инфицированных вирусом SARS-CoV-2 пациентов в зону контроля курдских боевиков. Тем не менее никаких доказательств в пользу этого утверждения пока опубликовано не было.

1 Организация запрещена на территории РФ.