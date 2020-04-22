Доброволец Донбасса Горан Чирич оказался под угрозой выдачи Сербии

Доброволец Горан Чирич, воевавший на стороне Донецкой Народной Республики, может быть выдан Сербии. Он находится в СИЗО-1 Ростовской области уже восемь месяцев и доставлен туда после того, как 16 августа 2019 года был задержан на границе, выезжая из ДНР в Россию. На КПП «Успенка» погранслужба РФ установила, что гражданин Сербии находится в розыске по линии Интерпола — на родине Чиричу инкриминируют статью «пособничество в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения».

Федеральное агентство новостей разбиралась в этой запутанной истории.

Из КПП в СИЗО

По словам супруги гражданина Сербии Горана Чирича Лилии, летом 2019 года он ехал в Россию совершенно спокойно, не предполагая, что его могут разыскивать правоохранительные органы. Вместе с ним КПП «Успенка» на границе ДНР с РФ пересекал и другой сербский доброволец Даян Берич, известный по позывному «Деки». При проверке документов погранслужба РФ установила, что Горан Чирич находится в розыске по линии Интерпола и задержала его.

Как выяснилось, на родине Чиричу инкриминируют статью «пособничество в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения».

«Мой муж никогда не был должностным лицом, он барменом работал, — рассказала в беседе с ФАН Лилия Чирич. — У него не было никакой фирмы, он с 2015 года в Донецке. А в Интерпол Сербия его подала в марте 2019!»

По словам Лилии, Горан не представляет себе, откуда могло взяться данное обвинение. Но на определенные мысли наводит тот факт, что, незадолго до отъезда в Донбасс Чирич потерял в Сербии паспорт и в мае 2015 года сделал новый, после чего отправился в зону боевых действий.

«Сначала меня уверял замначальника по надзору, что его полгода подержат и выпустят, а потом продлили срок задержания еще на полгода, — продолжает своей рассказ Лилия. Теперь его хотят депортировать… Мы уже обращались в областную прокуратуру Ростова, прокуратуру Кировского района Ростова по месту, где находится СИЗО-1».

В СИЗО Лилия Чирич написала заявление с просьбой пояснить причину задержания, ответ на которое так и не был дан. Также были обращения к прокурору Матвеево-Курганского района, а к уполномоченному по правам человека в Ростовской области супруга Горана обращалась дважды — в связи с отсутствием лекарств в ГУФСИН Ростова.

Ситуация осложняется тем, что Горан Чирич серьезно болен. Проблемы со здоровьем вызваны в основном тяжелой окопной жизнью во время войны в Донбассе. Супруга уверена, что в случае заболевания коронавирусом у Горана не будет ни малейшего шанса выжить.

«Он очень болен, рвота каждый день, задыхается, у него казеома плевры после туберкулеза, хронический гастрит, холецистит, межпозвоночная грыжа и еще куча болезней, — рассказала Лилия. — Но самое главное то, что он не может дышать. Он там дважды перенес грипп, сейчас задыхается. Недавно был сильнейший приступ — стал задыхаться, посинел. Ребята, которые с ним сидят в камере, подняли шум, начали стучать в дверь, привлекли внимание охраны, те вызвали медсестру, она ему дала таблетки и сказала, что есть указание Горану лекарства не давать. Сокамерники начали возмущаться, что он не притворяется и реально болен, а они его мучают, не дают лекарства».

На медобследовании Чирич был за все это время лишь один раз и, по мнению жены, осмотрели его не полностью.

«Ему смотрели желудок и бронхи, а надо было печень и легкие, так как у него левое легкое не работает после перенесенного туберкулеза, часть легкого деформировалась из-за казеомы. Я боюсь, чтобы там жидкость не собралась, как в прошлый раз, — ему уже откачивали жидкость из легких. Сейчас он совсем плох, еле держится, я очень опасаюсь за его жизнь. Мне кажется, что они его специально хотят довести, я другого не вижу объяснения», — говорит Лилия Чирич.

В данный момент доброволец находится в СИЗО и не может общаться с журналистами.

«Я встретил в Донбассе любимую женщину и расписался с ней. Поэтому после окончания военных действий останусь в республике. Донбасс стал моей второй Родиной! И мне нужно защищать ее до конца!», — заявил Горан Чирич еще до своего задержания в интервью сайту межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса».

Депутат Шаргунов: Обвинение — лишь повод для выдачи Сербии

Судьбой Горана Чирича и других защитников Донбасса, оказавшихся под угрозой депортации либо экстрадиции, занимается депутат Государственной думы РФ Сергей Шаргунов. В беседе с ФАН он изложил свое видение ситуации вокруг гражданина Сербии.

«Я нахожусь на связи с его родными и близкими, — сообщил он. — Стараюсь оказывать содействие его адвокату, потому что, насколько я понимаю ситуацию, обвинение Горану выдвинуто за то, что он якобы был причастен к каким-то действиям на территории Сербии, в то время когда он был в Донбассе. Это не выдерживает никакой критики!»

По мнению депутата Госдумы, обвинение — лишь повод, чтобы вытащить Горана в Сербию, где его посадят в отместку за то, что он был участником донбасского ополчения. Факт того, что Чирич восемь месяцев находится в СИЗО, Шаргунов назвал «отвратительным».

«Я каждый день получаю информацию, что он (задержанный — Прим. ФАН) находится при смерти. Его сокамерники были вынуждены сами вызывать ему врача. Вообще не понимаю, как такое может быть — по непонятным причинам восемь месяцев в СИЗО находится серб, доброволец! Почему столько времени? А как же разговоры о гуманизации нашего правосудия? Столько было об этом сказано! Почему нельзя его выпустить хотя бы под домашний арест?» — задается вопросом собеседник ФАН.

По мнению Сергея Шаргунова, большой проблемой является отсутствие коммуникации с российскими чиновниками различных уровней, которую не может преодолеть даже он.

«Из-за пресловутой «самоизоляции» многие чиновники решили изолироваться от всей остальной страны и общества. Поэтому дописаться и дозвониться до них достаточно сложно даже мне, депутату», — сообщил он.

Самое главное здесь, по мнению парламентария, неравнодушие общества.

«Мы должны добиться, чтобы, по крайней мере, Горан Чирич был незамедлительно освобожден из бесчеловечных условий, в которых он сейчас находится. На мой взгляд, его дело уже развалилось. Стыд и срам, что такое вообще происходит!» — заявил депутат Госдумы.

Шаргунов обращает внимание, что история с сербским добровольцем не уникальна в своем роде. Парламентарий уверен, что данный инцидент нужно рассматривать в контексте множества других аналогичных случаев.

«Историю Чирича необходимо воспринимать в одном контексте с операциями по выдаче добровольцев на расправу, в том числе, к сожалению, уже осуществившимися, — уверен он. — Тут хочется также привлечь внимание к судьбе Евгения Щербака, которого выдали из Челябинской области в Казахстан, где он был тут же арестован. Ему предъявили только участие в боевых действиях на стороне ДНР. Я занимаюсь его защитой, и, кажется, удалось найти ему нормального адвоката. А еще немало тех, над кем нависает этот домоклов меч расправы».

По словам Шаргунова, абсолютное большинство жителей Сербии симпатизируют России и русским. При этом официальные сербские власти придерживаются несколько иной политики.

«Сербы — близкие друзья России, которые сочувствуют русскому делу, и, в том числе — русским людям в Донбассе, — рассказал он. — Я недавно побывал в сербских поселениях в Косово и ощутил удивительную поддержку России и русских. Печально, что официальная власть в Сербии такова, что окажись Чирич на родине, он будет немедленно задержан и осужден за то, что поддерживал русских».

Шаргунов вспомнил аналогичную историю, когда несколько лет назад в российском городе Кургане другого серба, Ратко Самаца, также могли выдать сербским властям. На родине его обвиняли в том, что он воевал в Боснии за сербов в 90-е годы.

«Россия собиралась выдать его, хотя он был в очень тяжелом состоянии. Мне тогда удалось его защитить и спасти. Его выпустили из-под стражи и отказались выдавать!» — уточнил депутат, напомнив, что в Сербии местные власти выдают тех, кто воевал в 90-х на стороне сербов, по запросам международных судов, в частности — в Гаагу.

Согласно букве закона

Упоминавшаяся выше российская организация «Союз добровольцев Донбасса» (СДД) одним из ключевых направлений изначально определила заботу об ополченцах и добровольцах Донбасса. Это не только случаи выдачи. СДД также активно занимается помощью раненым бойцам, а также семьям погибших защитников Донбасса. Кроме того, члены организации активно включаются в качестве волонтеров в различные ситуации — от ЧП до донорства.

ФАН обсудил ситуацию Горана Чирича с руководителем СДД, экс-главой Донецкой Народной Республики Александром Бородаем.

«Мы как защищали ополченцев и добровольцев от выдачи, так и продолжаем их защищать, — заявил он. — Эта ситуация касается прежде всего добровольцев, то есть тех, кто в Донбасс приехал воевать, а не людей, изначально там живших. А приезжали из Сербии, Казахстана, Молдавии, да и вообще — откуда угодно».

По словам Бородая, проблемы, связанные с угрозой депортации либо экстрадиции того или иного добровольца, возникали и продолжают возникать.

«За последнее время людей, которым угрожает депортация, не становится ни больше, ни меньше. Сейчас даже меньше, чем было еще в 2018 году. Другой вопрос, что все из-за коронавируса сидят в социальных сетях, и общественный шум из-за этого существенно больше», — констатировал глава Союза.

С Гораном Чиричем, по мнению Бородая, ситуация получилась вполне стандартная: Сербия требует выдачи своего гражданина.

«Вообще-то, если исходить из буквы закона, он должен быть отдан Сербии, — полагает собеседник ФАН. — Мы все помним из Монтескье, что есть буква закона, а есть дух закона. К сожалению, наша бюрократическая машина руководствуется прежде всего буквой закона, а не его духом».

Александр Бородай уверен, что многих подобных проблем можно было бы избежать, если бы добровольцы, приезжавшие в Донбасс, оформляли себе паспорта ДНР или ЛНР. В таком случае их бы депортировали на территорию республик, а не в те страны, откуда они изначально прибыли в зону боевых действий. В частности, это касается и Чирича, оказавшегося из-за отсутствия республиканского паспорта под угрозой выдачи Сербии.

«Хочу в очередной раз обратиться ко всем добровольцам! Напоминаю, что все добровольцы, у которых нет паспортов ДНР и ЛНР и при этом нет гражданства РФ, с точки зрения юриспруденции могут быть выданы по требованию того государства, чье гражданство у них есть. Если они не проходили при этом процедуру отказа от гражданства то, с точки зрения законодательства, могут быть этому государству выданы. Поэтому было бы неплохо, если бы люди оформляли паспорта ДНР или ЛНР. В таком случае они могут быть депортированы из РФ именно туда! Что и происходило в очень многих случаях», — объяснил Бородай, уточнив, что даже если у добровольца есть только синий, то есть украинский паспорт, его все равно депортируют в ДНР или ЛНР.

В случае же, если на руках есть только паспорт Казахстана, Молдавии, Сербии и т. д., буква закона однозначно говорит, что депортация осуществляется именно туда.

Федеральное агентство новостей направило в ГУ МВД по Ростовской области запрос с просьбой разъяснить ситуацию с возможной выдачей Сербии Горана Чирича.

«Этот человек находится в СИЗО, значит, он обвиняется в совершении преступления. Соответственно, речь идет не о депортации, а об экстрадиции. Решение об экстрадиции решается генеральным прокурором и его заместителями, так что это не по нашей компетенции», — объяснили ФАН в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Федеральное агентство новостей также направило запрос в Генпрокуратуру России, на момент публикации ответ из инстанции получен не был.