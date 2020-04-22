Брутер назвал иск штата Миссури к Китаю частью информационной кампании против КНР

Американская политическая элита продолжает вести информационную кампанию против Китая, используя пандемию COVID-19 в качестве повода. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Таким образом он объяснил подачу искового заявления генпрокурора штата Миссури Эрика Шмитта против китайских властей. В нем чиновник обвиняет Коммунистическую партию Китая в том, что коронавирусная инфекция, появившись у них в стране, распространилась потом по всему миру. Впрочем, данные обвинения не выдерживают никакой критики. По мнению Брутера, с таким же успехом в распространении эпидемии можно обвинить и сами Соединенные Штаты, где сейчас расположен самый большой в мире очаг эпидемии.

«На каком основании на Китай должна быть возложена единоличная ответственность за коронавирус? — спрашивает эксперт. — Статус Всемирной организации здравоохранения подобного рода процедуры не предусматривает. Как сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, когда ситуация стабилизируется, можно будет начать подробное расследование о том, как и почему все это произошло, в целях недопущения подобного в будущем. Что же касается китайских властей, то они сделали все для нераспространения эпидемии».

В доказательство своей позиции политолог привел то, как быстро эта страна справилась с болезнью на своей территории. В том же, что США не сумели поступить аналогично, вины Китая нет.

«Европейцы и американцы по большому счету сами виноваты в распространении коронавируса, поскольку на начальном этапе не уделили ему должного внимания», — убежден собеседник ФАН.

Более того, продолжил Брутер, американцы это отлично понимают, и единственной причиной искового заявления, поданного от имени штата Миссури, является попытка в очередной раз «уколоть» Китай. При этом эксперт призвал всех не быть наивными и не думать, что генпрокурор Шмитт действовал по своей инициативе.

«Не стоит отделять [американского президента Дональда] Трампа от региональных элит США, — заявил политолог. — Они находятся в одном месте, в одной «лодке» и смотрят в одну сторону. Какой-нибудь из американских штатов рано или поздно должен был жестко «пройтись» по Китаю — и так получилось, что это сделал штат Миссури. Заметьте, не Нью-Йорк, который пострадал от COVID-19 в Соединенных Штатах сильнее всех, ведь там у власти представители Демпартии, а именно Миссури, где сильна поддержка Трампа и республиканцев».

Напомним, по состоянию на 22 апреля всего в мире выявлено 2 511 308 случаев заболевания COVID-19. При этом 682 046 человек вылечились, а 177 026 погибли. Число заболевших в России — 57 999 (4 420 выздоровели, 513 умерли).