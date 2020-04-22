Москва, 22 апреля. Более половины россиян готовы принять участие в голосовании по поправкам в конституцию, если бы оно прошло ближайшие дни. Об этом говорят итоги опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Отмечается, что готовность прийти на участки голосования выразили 52–54% имеющих право голоса, за поправки проголосовали бы 67–68%. При этом прогнозируемая явка на голосование по поводу поправок в основной закон государства по экспертным оценкам ВЦИОМ оставляет 52–54%.

«50% потенциальных участников декларируют намерение проголосовать «ЗА» поправки. По прогнозу экспертов ВЦИОМ, эта доля составила бы 67–68%, если бы голосование прошло в заранее намеченный день – 22 апреля», — уточнили эксперты.

Ранее Кремль сообщил, что новых сроков голосования по поправкам в конституцию пока нет.

Напомним, что предварительной датой всероссийского голосования по внесению поправок в конституцию было 22 апреля, однако президент РФ Владимир Путин перенес его на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса. Глава государства подчеркнул, что очень серьезно относится к проведению голосования, и будет просить россиян высказать свое мнение по этому ключевому вопросу для страны. Однако главное сейчас — здоровье, жизнь и безопасность людей, отметил Путин.

Президент РФ инициировал внесение поправок в основной закон страны в начале года, когда выступил с посланием к Федеральному собранию. Путин предложил осуществить ряд серьезных социальных и административных реформ, которые требуют внесения изменений в конституцию.