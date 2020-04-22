Российским полицейским разрешат вскрывать машины и оцеплять жилые дома

Москва, 22 апреля. Правительство России готовит законопроект, который существенно расширит права сотрудников полиции.

В частности, стражам правопорядка предлагается разрешить вскрывать автомобили, если это необходимо для спасения человека, предотвращения преступления или обеспечения безопасности при массовых беспорядках и ЧС. Если вскрытие машины происходит в отсутствии владельца, хозяина автомобиля должны уведомить о случившемся в течение суток.

«Сотрудник полиции не несет ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства, если он действовал на законных основаниях», — говорится в законопроекте.

Кроме того, правительство хочет дать полицейским право оцеплять жилые дома и другие объекты, а после досматривать всех, кто находится в зоне оцепления. Во время проведения митингов они смогут ограждать место проведения уличной акции.

Представители органов правопорядка также получат право применить оружие при задержании в случае угрозы нападения со стороны подозреваемого. При этом на силовиков будет распространяться иммунитет, если они действовали по закону и выполняли свои должностные обязанности, сообщает «Интерфакс».