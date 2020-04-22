Порошенко в Брюсселе пообещали миллиард евро для Украины

Киев, 22 апреля. Глава партии «Европейская солидарность», бывший президент Украины Петр Порошенко поделился с украинцами «хорошими новостями от друзей в Брюсселе». По его словам, Евросоюз пообещал выделить Украине один миллиард евро.

По словам Порошенко, Европейская комиссия в ближайшее время объявит о решении выделить три миллиарда евро десяти странам-партнерам для предотвращения последствий пандемии коронавируса. Украина может получить более миллиарда евро, объявил бывший глава государства.

«Это весомое проявление солидарности и поддержки нашего государства со стороны Евросоюза, признак высокого доверия и уважения, которые перестраивались шаг за шагом в течение предыдущих лет», — написал Порошенко на своей странице в социальной сети Facebook.

Глава «Европейской солидарности» рассчитывает, что украинские власти смогут быстро устранить препятствия для восстановления сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и «открыть путь» для получения макрофинансовой помощи от Европейского союза.

Ранее украинский политолог Вадим Карасев заявил, что рейтинг Порошенко начал расти после того, как он стал сотрудничать с правящей партией «Слуга народа». Между тем эксперт предупредил, что рост популярности бывшего лидера Украины может привести к реваншу национал-радикалов.