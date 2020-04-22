В Госдуме предложили облегчить получение ипотечного кредита

Москва, 22 апреля. Законопроект, предполагающий облегчение процесса получения ипотечного кредита, подготовили в Госдуме.
Как сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, поправки в законодательство обсудят 22 апреля в режиме видеоконференции с представителями Центробанка и Минфина РФ. Если документ будет согласован, то на следующей неделе его внесут на рассмотрение Госдумы.
Аксаков предлагает сделать так, чтобы взять жилищный заем под льготный процент могли даже семьям с небольшими доходами. Это будет возможно сделать за счет ипотечных вкладов, которые помогут россиянам накопить средства на первоначальный взнос за несколько лет. В законопроекте говорится о возможности освободить такие вклады от НДФЛ и взыскания судебными приставами.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку пояснил свое предложение, заметив, что в настоящее время доходы россиян заметно падают из-за коронавирусной инфекции и мер, предпринимаемых для борьбы с заболеванием. По словам Анатолия Аксакова, в сложившейся ситуации «очень важно дать возможность накапливать средства».
«Так называемые жилищно-накопительные вклады как раз позволяют накопление первоначального взноса на вкладе, после чего банк предоставляет кредит заемщику под более низкий процент, так как за период накопления кредитная организация может пользоваться деньгами вкладчика два или три года», — пояснил законодатель в беседе с «Парламентской газетой».