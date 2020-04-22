В Госдуме предложили облегчить получение ипотечного кредита

Москва, 22 апреля. Законопроект, предполагающий облегчение процесса получения ипотечного кредита, подготовили в Госдуме.

Как сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, поправки в законодательство обсудят 22 апреля в режиме видеоконференции с представителями Центробанка и Минфина РФ. Если документ будет согласован, то на следующей неделе его внесут на рассмотрение Госдумы.

Аксаков предлагает сделать так, чтобы взять жилищный заем под льготный процент могли даже семьям с небольшими доходами. Это будет возможно сделать за счет ипотечных вкладов, которые помогут россиянам накопить средства на первоначальный взнос за несколько лет. В законопроекте говорится о возможности освободить такие вклады от НДФЛ и взыскания судебными приставами.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку пояснил свое предложение, заметив, что в настоящее время доходы россиян заметно падают из-за коронавирусной инфекции и мер, предпринимаемых для борьбы с заболеванием. По словам Анатолия Аксакова, в сложившейся ситуации «очень важно дать возможность накапливать средства».