Центробанк продал валюту на 16,8 млрд рублей для снижения волатильности

Москва, 22 апреля. Центральный банк России в рамках мер по уменьшению волатильности продал валюту в размере 16,8 млрд рублей с расчетами на 21 апреля. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Ранее Центробанк продал на внутреннем рынке с расчетами на 20 апреля 14,8 млрд рублей.

Упреждающая продажа валюты проводится Банком России с 10 марта. Таким образом регулятор реализует механизм бюджетного правила по повышению предсказуемости действий на рынках и снижению волатильности. Меры приняты в условиях нестабильной ситуации на рынке нефти.

Всего с начала реализации механизма Центробанк продал 356,5 млрд рублей.

Отмечается, что операции будут проводиться до начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин дал прогноз по курсу рубля на ближайшие два года. Он подчеркнул, что Банк России не стал повышать ставку.