Жителей Подмосковья с симптомами ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию

Москва, 22 апреля. Жителей Подмосковья с симптомами ОРВИ обязали соблюдать домашний режим самоизоляции. Изначально такие меры были приняты властями Москвы, но область последовала примеру столицы.

Теперь строгая самоизоляция предписана не только заразившимся коронавирусом SARS-CoV-2, но и всем людям с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ). Постановление об этом подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства Подмосковья, с сегодняшнего дня (22 апреля) гражданам с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции, а также лицам с проявлениями ОРВИ и ОРЗ нужно соблюдать режим самоизоляции на дому, аналогичный режиму, который соблюдают заразившиеся COVID-19.

Кроме того, действие режима распространяется на тех, кто живет с гражданами с проявлениями ОРВИ и подозрением на коронавирусную инфекцию. Уточняется, что такие люди могут передвигаться на машине, но только для получения медицинской помощи и только после оформления пропусков. Помимо этого, им можно выходить в магазин или аптеку, выносить мусор и гулять с домашними животными на расстоянии 100 метров от дома.