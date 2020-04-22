Миро обрушилась на Федосееву-Шукшину из-за наследства и «Крота-Алибасова»

Москва, 22 апреля. Скандальный блогер Елена Миро набросилась на Лидию Федосееву-Шукшину из-за ее брака с Бари Алибасовым, а точнее из-за того, как народная артистка распорядилась своим имуществом: завещала продюсеру свою квартиру в Новой Москве и авторские права на интеллектуальную собственность — наследство своего покойного мужа, писателя и режиссера Василия Шукшина.

«Простите, но я совершенно искренне не понимаю, как можно родить двух дочерей от гениального Василия Макаровича Шукшина, а потом лечь под Бари Каримовича Крота-Алибасова!» — написала Миро в своем ЖЖ.

Но большее ее возмущение вызвало то, что Федосеева-Шукшина лишила литературного наследства своих детей и внуков. По мнению Елены, это просто цинизм и отсутствие совести. Кроме того, она уличила новую супругу Алибасова во лжи. Речь об открытом письме, которое Лидия Федосеева-Шукшина опубликовала в СМИ. В нем она заявляет, что не понимает, как одна из ее квартир в Новой Москве оказалась переписана сначала на Алибасова, а потом и на его помощника Сергея Моцаря.

По словам Миро, Федосеева-Шукшина сама передала данную жилплощадь в собственность мужа, и это подтвердил адвокат Сергей Жорин, оформлявший сделку в своем офисе.

Блогер считает, что народная артистка ведет себя как богатая и «чуть безумная старуха»: «живет на деньги и доходы, которые оставил покойный гений и манипулирует при помощи имущества своими детьми».

«Как по мне, так бабка Лидия совсем заигралась. Не ей распоряжаться тем, что не ей не принадлежит», — подчеркнула Миро.

По ее мнению, дети Шукшина имеют больше прав на наследство, «чем любвеобильная и дородная, но бездарная баба».