На карантине. Елена Князева. ФАН-ТВ

В проекте «На карантине» ФАН покажет, чем занимаются актеры, политики, спортсмены и другие медийные личности, пока не могут выйти на улицу.

Известная российская певица, композитор, автор песен и просто красивая девушка Елена Князева рассказала, чем занимается на самоизоляции.

По ее мнению, важно всегда ухаживать и следить за собой: заниматься спортом, питаться здоровой пищей, не нервничать по пустякам. А в перерывах можно устроить себе интеллектуальный штурм и сыграть, например, в нарды.

Елена считает, что самоизоляция — это очень интересное время, и нужно использовать его с максимальной пользой для себя.