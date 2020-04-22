Сестра Ким Чен Ына может возглавить КНДР в случае его смерти

Пхеньян, 22 апреля. Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чжон может возглавить КНДР в случае его смерти. Об этом сообщила японская газета Yomiuri.

По данным издания, еще с конца прошлого года северокорейские власти готовят передачу поста лидера КНДР его сестре на случай, если этого потребуют экстренные обстоятельства. Одним из таких поводов может стать внезапная смерть Ким Чен Ына.

В последнее время поступило несколько сообщений, касающихся здоровья северокорейского лидера. Так, ходят слухи, что еще в январе к нему приезжали французские врачи, выявившие серьезное ухудшение здоровья. Предполагается, что Ким Чен Ын страдает от болезни сердца и диабета.

Кроме того, ранее американская разведка узнала, что глава КНДР проходит курс операций в связи с проблемами с сердечно-сосудистой системой. Как рассказал источник телеканала CNN, сейчас трудно оценить тяжесть состояния Ким Чен Ына, передает «Царьград».

Известно, что 11 апреля северокорейский лидер проводил заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи. На следующий день в Пхеньяне заметили вертолет и машины, которые обычно перевозят Кима, пишет «АиФ».

Ким Чен Ын родился 8 января 1984 года, председателем Государственного совета КНДР он стал в 2016 году. Ким Е Чжон — младшая сестра северокорейского лидера, родившаяся в 1988 году. Сейчас она занимает должность директора отдела пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи.