Почему Россия молчит, когда ее СМИ атакуют западные спецслужбы и IT-монополисты

Санкт-Петербург, 22 апреля. В среду, 22 апреля, в 14.00, Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему: «Американская цензура в Рунете».

Американская корпорация Google заблокировала аккаунт Федерального агентства новостей и связанный с ним аккаунт YouTube, уничтожив десятки тысяч репортажей и документальных фильмов агентства. Как должна реагировать Россия на такой акт политической цензуры?

Важно, что никаких нарушений правил Google, международного или российского законодательства редакция не допускала. Все удаленные видео являлись документальными репортажами или трансляциями реальных событий, а их удаление является актом политической цензуры.

Заметим, что ранее Google блокировал аккаунт НТВ с видео первого обращения Путина по ситуации с коронавирусом, опубликованное 25 марта. Также Google этой весной заблокировал и удалил аккаунты RT и других российских СМИ.

Самая популярная часть российского Интернета живет по правилам, которые устанавливают другие государства.

Почему российские контролирующие органы ничего не делают в части защиты российских медиа от атак западных интернет-монополистов?

Почему государство молчит, когда в атаках на российские СМИ принимают участие государственные структуры — СБ на Украине, полиция в Эстонии, ФБР в США?

Есть ли в этом угроза для национальной безопасности России? Можно ли назвать действия американских корпораций цензурой? Стоит ли нашей стране брать пример с Китая, защищая свою независимость в Интернете? Как заставить интернет-гигантов жить по российским законам? Какая поддержка оказывается отечественным ресурсам, которые конкурируют с американцами?

На эти и другие вопросы в прямом эфире ответят политики, журналисты и чиновники.

Ссылка на канал здесь.

Зрители трансляции будут иметь возможность позвонить в эфир и задать свой вопрос.

Телефон прямого эфира: +7 994 424 95 87.

Архив материалов и онлайн-трансляции — здесь.

Медиагруппа «Патриот» приглашает к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

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