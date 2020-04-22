Огромная фабрика бомб найдена в пригороде Дамаска

Большой схрон с компонентами взрывчатых веществ был обнаружен бойцами российской военной полиции на территории Восточной Гуты. Этот оазис, окружающий Дамаск, долгое время оставался под контролем нескольких террористических группировок.

Российские военные продолжают нести службу в Сирии, и рискуют жизнью в боевых условиях, чтобы вернуть ближневосточную страну к мирному состоянию. Территория Восточной Гуты была захвачена боевиками в 2012 году и освобождена Сирийской Арабской Армией лишь в апреле 2018. Пригороды Дамаска остаются зоной повышенной опасности — многие дома были заминированы террористами при отступлении, или могут скрывать неприятные сюрпризы, наподобие обнаруженного на днях военной полицией.

В схроне в подвале обычного с виду городского дома располагалась фабрика взрывчатки, предположительно созданная группировкой «Джейш аль-Ислами». Общая масса обнаруженных компонентов позволяет изготовить кустарным способом взрывчатые вещества массой до 6000 кг в тротиловом эквиваленте.

Были обнаружены компоненты сирийского, саудовского, советского и даже американского и бельгийского производства. Федеральное агентство новостей публикует список обнаруженного в схроне террористов в Восточной Гуте:

Карбонат кальция, производство — Саудовская Аравия и Сирия, общей массой 5,1 тонн — широко применяемое в промышленности вещество, которое при добавлении необходимых компонентов превращается в мощную взрывчатку.

Селитра, производство — Сирия, общей массой 775 кг — используется для изготовления пороха, а также таких взрывчатых веществ, как аммонал и аммотол.

Азотнокислый натрий (натриевая селитра), производство — СССР, 250 стеклянных емкостей объемом по 1 литру — используется для изготовления взрывчатых веществ.

Порошкообразные пиротехнические составы различных цветов, производство — Саудовская Аравия, общей массой 546 кг — используются для увеличения мощности взрывчатых веществ.

Канделильский воск, производство — США, один мешок массой 7,5 кг — воск растительного происхождения, служит водоотталкивающим средством, используется при изготовлении оболочек взрывчатки.

Обычный воск в картонных коробках по 17 кг, общей массой 340 кг.

Щелочной раствор в емкостях по 65 литров, производство — Бельгия, пять канистр.

Раствор поваренной соли, 100 литров.

Комплекты для изготовления самодельных взрывных устройств (пластмассовые изделия с символикой «Джейш аль-Ислам») — 100 шт.

Таким образом, в схроне террористов были все необходимые компоненты для изготовления большого количества мощных кустарных бомб.

«Джейш аль-Ислам» — радикальная джихадистская группировка, созданная в 2011 году Захраном Аллюшем и возглавляемая Иссамом Буэдани. Активно действовала в пригородах Дамаска, угрожала сирийской столице в ходе гражданской войны, пока не понесла серьезные потери после начала контртеррористической операции ВКС РФ в Сирии.

На момент бегства из Восточной Гуты в апреле 2018 года насчитывала 10-15 тысяч боевиков. Остается активной на севере Сирии, входит в состав протурецкой «Сирийской национальной армии». В подконтрольных районах Восточной Гуты установила жесткий контроль над населением, отметилась пытками и массовыми казнями — мирных жителей, сирийских солдат и боевиков из других группировок.

«Джейш аль-Ислам» подозревается в применении химического оружия против курдских боевиков и населения в Алеппо (в районе Шейх-Масуд).

Соединенные Штаты и ООН отказались признать «Джейш аль-Ислам» террористической группировкой.