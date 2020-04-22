ВОЗ рекомендует УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года

Москва, 22 апреля. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановить проведение международных турниров до конца 2021 года из-за пандемии.

Данная рекомендация была озвучена 16 апреля, когда ВОЗ провела видеоконференцию с УЕФА и представителями европейских футбольных клубов.

Как пишет бразильский портал Veja, мероприятие длилось 2,5 часа, несмотря на то, что изначально планировалось уделить на обсуждение вопроса час времени. Представители ВОЗ показали презентацию со сценариями развития ситуации с коронавирусом. Эксперты пришли к выводу, что наилучшим решением будет приостановить международные турниры до конца следующего года.

При этом во вторник УЕФА по итогам видеоконференции вынес рекомендацию доиграть национальные чемпионаты. Организацией были разработаны различные варианты календаря, включающие в себя как клубные матчи, так и встречи национальных сборных.

Напомним, ранее главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева рассказала, что препараты от коронавируса и вакцина могут появиться лишь через 1,5 года. По ее словам, уже несколько лабораторий заняты разработкой вакцины, но процесс находится на стадии эксперимента, которая продлится до середины лета. После этого ученые приступят к клиническим испытаниям.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после окончания всемирной пандемии международно-правовую базу придется изменить, чтобы быть уверенным в биологической безопасности.

Профессор международных и общественных отношений Университета Колумбии Роберт Джервис считает, что ужесточение международного законодательства по контролю за биологическими лабораториями сомнительно, поскольку ни одна страна на это не согласится, даже если этого потребуют меры по борьбе с инфекцией, подобной коронавирусу.