Число смертей из-за коронавируса в России за сутки увеличилось на 57

Москва, 22 апреля. Число жертв коронавируса за сутки увеличилось на 57 человек. Больше всего умерших оказалось в Москве — 28 человек. Следом идут Московская область (7), Краснодарский край (3), Ингушетия (3) и Петербург (3). Таким образом, общее число скончавшихся в результате заражения коронавирусом составило 513 человек.

Всего в стране зарегистрировано 57,9 тыс. случаев заражения коронавирусом (прирост на 5,2 тыс. за сутки). За все время эпидемии 4,4 тыс. человек поправились, проведено 2,2 млн тестов.

На днях президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины против коронавируса и ввоз медицинского оборудования для лечения COVID-19. По словам экспертов, пик в России должен прийтись на май, июнь или июнь, после чего пандемия пойдет на спад.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.