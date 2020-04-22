Коронавирус нашли у россиянина на борту круизного лайнера в Японии

Москва, 22 апреля. Россиянин заразился коронавирусной инфекцией на борту круизного лайнера Costa Atlantica в Японии. В данный момент судно находится в порту Нагасаки. Об этом сообщили представители российского внешнеполитического ведомства в Японии.

«Посольство внимательно следит за тем, чтобы соотечественнику и далее оказывалась квалифицированная медицинская помощь», – говорится в сообщении.

По словам медицинских работников, текущее состояние инфицированного россиянина опасений не вызывает. Представители посольства заявили, что будут продолжать оказывать гражданину РФ все возможное содействие, передает радио Sputnik.

Ранее сообщалось, что среди членов экипажа круизного лайнера официально зарегистрировано 30 случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией.

Судно Costa Atlantica зашло в порт Нагасаки 25 марта для профилактики и ремонта, на борту лайнера не было пассажиров. Оно должно было выйти из порта в конце апреля после завершения ремонтных работ, однако в середине апреля у одного из членов экипажа была выявлена опасная инфекция.