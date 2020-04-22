В России выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом

Москва, 22 апреля. Более пяти тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в России за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки в России подтверждено 5236 новых случаев коронавируса в 78 регионах», — сообщили в оперштабе.

Отмечается, что 2275 новых зарегистрированных человек — контактные и без симптомов заболевания.

За прошедшие 24 часа зафиксировано 57 летальных исходов, 547 человек с коронавирусом смогли победить заболевание.

Всего по состоянию на 22 апреля, в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах. Скончались от инфекции 513 человек, выздоровели 4420 человек.

Вспышка неизвестной инфекции была зарегистрирована в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) установили возбудителя — новый тип коронавируса. В середине марта ВОЗ назвала ситуацию с COVID-19 пандемией.

Накануне в ВОЗ рассказали о происхождении нового типа коронавируса. По информации организации, вирус имеет животное происхождение и не был создан в лаборатории.