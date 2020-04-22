В США рассказали об опередившей время советской суперподлодке

Москва, 22 апреля. Военная сфера была одним из коньков советских инженеров, однако некоторые образцы вооружения поражают специалистов даже сегодня, спустя десятки лет. Американское издание The Drive рассказало о сверхтехнологичной суперподлодке проекта 705 («Лира») и о ее более продвинутом варианте 705K, которые были утилизированы уже в наши дни.

Автор материала отмечает, что указанные машины намного опередили свое время. Они способны были разгоняться до 40 узлов, не теряя при этом маневренность. Причем для этого субмаринам требовалось меньше минуты, а для того, чтобы выполнить разворот на 180 градусов, — 42 секунды. Источником энергии был небольшой ядерный реактор, который обычно размещали на подлодках с малым водоизмещением. Единственным существенным недостатком этих судов был высокий шум, производимый на максимальной скорости. Однако этот изъян 705 и 705K компенсировали за счет высокой маневренности. Издание The Drive оказалось под таким впечатлением от возможностей подводной лодки, что назвал ее «истребителем МиГ-25 из подводного мира».

Напомним, что подводные лодки серии 705 и 705K имели титановый корпус и позволяли развивать рекордную скорость, что делало их серьезным противником, однако сокращение финансирования из-за Перестройки и трудности в техобслуживании привели к остановлению производства этих кораблей. «Лира» развивала такую скорость, что могла преследовать любую субмарину и даже оторваться от противолодочной торпеды. За 20 лет службы ни одна подлодка 705 и 705K не была потеряна, не один член экипажа не погиб.