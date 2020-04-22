США отказываются расстаться с мечтой об однополярном мире, запугивая альянсом РФ и Китая

Развитие сотрудничества России и Китая пугает Вашингтон — США боятся расстаться с мечтой об однополярном мире и проталкивают свои идеи и опасения в информационном поле. Об этом заявил сенатор Франц Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее представители американского экспертного сообщества заявили, что в мире начался очередной виток «гонки вооружений», а на горизонте замаячил российско-китайский «военный альянс».

«Если США разместят ракеты в Азии, Россия и Китай отбросят в сторону свои давние опасения и сформируют официальный военный альянс», — приводит мнение неких «экспертов» японское издание Nihon Keizai.

Первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич раскритиковал статью. Во-первых, обратил внимание сенатор, между Россией и Китаем уже давно выстроены хорошие и добрые взаимоотношения в силу соседства двух государств.

«По многим, в том числе военно-стратегическим, вопросам, которые рассматриваются зачастую в Совете Безопасности, мы всегда находимся на одной стороне и поддерживаем друг друга, понимая, насколько хрупок мир», — сказал сенатор в комментарии ФАН.

Во-вторых, говоря о ядерном оружии, стоит вспомнить, что действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в феврале 2021 года. Администрация США пока не сообщала, намерен ли Вашингтон продлевать соглашение — этот документ остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.

«Тормозные вещи идут со стороны США, есть ряд существенных проблем. Там определены границы — 1550 ядерных боеприпасов. Эти границы, которые определены для наших стратегических сил, не преодолены. Мы до этого уровня не дошли, а американцы должны к этому уровню спуститься, ликвидировав свои избыточные боеприпасы», — обратил внимание Франц Клинцевич.

При этом Россия опережает США по вооружениям нового поколения.

«Что бы кто ни говорил, но американцам еще 10-15 лет минимум нужно, чтобы дойти до того уровня стратегических вооружений, которые работают с гиперзвуком и имеют возможности по преодолению противоракетной обороны любого противника. У России их немного, но они есть, и никто перехватить их не в состоянии, если возникнет такая необходимость. Отсюда американцы пытаются навязать нам гонку вооружений. А президент России [Владимир Путин] уже не раз говорил: мы не будем никогда включаться в гонку вооружений. Не будем гнаться никогда за количеством, как это было в советские времена», — подчеркнул Франц Клинцевич.

Разговоры о неком «ядерном альянсе» России и Китая беспочвенны. На это есть еще ряд объективных причин, в том числе — разница в арсеналах вооружений Москвы и Пекина.

«Основное внимание мы уделяем экономическому сотрудничеству. Чем сильнее партнерство, тем сильнее будут наши отношения и незыблемость наших границ, в том числе и границ ближайших наших соседей: Китая, Индии, стран постсоветского пространства», — отметил сенатор.

Наращивание экономических связей и военно-технического сотрудничества России с другими странами, в том числе с Китаем, в рамках Евразийского экономического союза и ШОС крайне сильно беспокоят Запад, обратил внимание Франц Клинцевич.

«Они опасаются, что при той научно-технической мысли, которая есть сегодня в военном деле России, поддержка многих стран может сыграть на стратегическое партнерство. «Полное доминирование» и «однополярность мира», о которых много говорят и сильно мечтают американцы, — об этом уже пора забыть. Его, однополярного мира, нет. Мир стал многополярен, в том числе в военном отношении», — сказал Франц Клинцевич.

Именно поэтому все разговоры о «военном альянсе» России и Китая и его опасности — ни что иное, как трансляция позиции США, теряющих идею о своем «мировом превосходстве». Вашингтон старается этого не допустить — информационная война продолжается на всех фронтах. Франц Клинцевич отметил, что все это — отражение опасений Соединенных Штатов.