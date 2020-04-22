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LIVE: Американская цензура в Рунете

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Популярные в России американские интернет-ресурсы живут по законам США.

Youtube удаляет обращение Президента России Владимира Путина, уничтожен без объяснения причин аккаунт Федерального агентства новостей, регулярным преследованиям подвергаются аккаунты RT и Sputnik, блокируется другой патриотический контент. Instagram удалил аккаунт Рамзана Кадырова, сославшись на американские санкции.

Самая популярная часть российского Интернета живет по постоянно меняющимся правилам, которые устанавливает другое государство.

Есть ли в этом угроза для национальной безопасности России? Можно ли назвать действия американских корпораций цензурой?

Смотрите нашу онлайн-трансляцию прямо сейчас.

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