Китайские врачи предупредили о почернении кожи из-за коронавируса

Москва, 22 апреля. Китайские врачи выяснили, что у зараженных коронавирусной инфекцией людей может почернеть кожа.

Эксперты считают, что причина заключается в том, что в организме человека, зараженного инфекцией, происходит гормональный дисбаланс, который вызывается повреждением печени. Доктора Ю Фан и Ху Вейфенг подхватили коронавирусную инфекцию в январе 2020 года, когда лечили пациентов Центральной больницы Уханя. Доктор Ю Фан признался, что после того, как пришел в себя и узнал о своем состоянии, ему стало страшно.

Жизни врачей удалось спасти благодаря методу экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), передает телеканал «360». Но на коронавирус и лечение организмы врачей отреагировали необычным образом, а именно потемнением кожи. Лечащий врач Ю Фана и Ху Вейфенга считает, что подобную реакцию могло вызвать и лекарство, побочным эффектом которого является именно потемнение кожи.

Ранее Кардиолог Харлан Крумхольц заявил, что коронавирусная инфекция поражает «почти все в организме». Он заявил, что жестокость инфекции поражает. По словам кардиолога, последствия этой болезни катастрофические. Пульмонолог Джейми Гарфилд добавил, что «заболеваемость и смертность от этой болезни наверняка вызваны несоразмерной воспалительной реакцией на вирус».

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии COVID-2019 во всем мире.