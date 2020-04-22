Эксперт заявил о поражении США в «нефтяной войне»

Москва, 22 апреля. США проиграли в «нефтяной войне» — американское черное золото больше никому не нужно, заявил эксперт нефтяного рынка Барани Кришнан в комментарии для Investing.com.

По словам эксперта, нынешний кризис больше всего затрагивает американских нефтяников. В первую очередь в связи с тем, что свободное место в хранилищах США заканчивается быстрее, чем в других странах. И даже сокращение добычи черного золота на 9,7 млн баррелей в сутки, о котором договорились страны ОПЕК+ и Штаты, не исправит ситуацию, поскольку в нынешней ситуации этого недостаточно, считает Кришнан.

Кроме того, по словам специалиста, в ближайшие месяцы не исключен обвал индустрии всей сланцевой нефти в Соединенных Штатах.

«Это сочетание факторов сделало WTI легкой добычей для Эр-Рияда и Москвы, которые жаждут нарастить долю рынка после окончания пандемии», — отметил эксперт в беседе с изданием.

В ночь на вторник цены на нефть марки WTI с поставкой в мае впервые в истории упали до отрицательных значений. В какой-то момент котировки достигали отметки в -40,32 доллара за баррель, напомнил «Царьград».

По мнению российского министра энергетики Александра Новака, давление на нефтяной рынок продолжится до мая, когда начнет действовать сделка ОПЕК+. Чиновник отметил, что на сегодняшний день рынок нефти крайне волатильный из-за заполнения нефтехранилищ, указал RT.