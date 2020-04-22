В ВОЗ рассказали, кому нужен анализ на коронавирус при отсутствии симптомов

Москва, 22 апреля. Сдать анализ на коронавирус при отсутствии симптомов ОРВИ нужно тем, кто находился в контакте с инфицированным человеком. Об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Если вы находились в контакте, разговаривали лицом к лицу, например, 15 минут на расстоянии менее метра, с человеком с положительным случаем коронавируса или если вы подвергались другому риску заражения», — сказала она, отвечая на вопрос, нужно ли проходить тест тем, у кого нет симптомов.

По словам Вуйнович, в данных случаях важно понимать, кто именно распространяет коронавирус, поэтому бессимптомному носителю, у которого подтвердили инфекцию, необходимо оставаться на карантине, пока анализы не станут отрицательными.

«Таким образом удастся остановить передачу вируса», — пояснила представитель ВОЗ в интервью ТАСС.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 март ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России насчитывается 57 999 заразившихся, 4420 из них уже выздоровели, сообщает «Царьград». 5236 новых случаев выявили за минувшие сутки, при этом в оперативном штабе уточнили, что 43,4% из этих зараженных не имели клинических проявлений инфекции. Так, губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских рассказала, что у 40% тюменцев коронавирус проходит бессимптомно, пишет Infox.ru.