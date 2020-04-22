Гаспарян усомнился в словах представителя ООН о голоде «библейских масштабов»

Радиоведущий Армен Гаспарян уверен, что, заявляя о масштабном голоде, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли надеется подзаработать.

Ранее Бизли заявил, что из-за пандемии COVID-19 человечество может столкнуться с массовым голодом, если не будет обеспечена продовольственная безопасность.

«Если мы не подготовимся и не начнем действовать сейчас, то мы можем столкнуться с голодом библейских масштабов через несколько месяцев», — сказал он.

Бизли предложил ряд мер, которые, по его мнению, могли бы помочь избежать голода. К примеру, он попросил всех участников боевых действий предоставить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи. Кроме того, представитель ООН заявил о необходимости вложить 350 миллионов долларов в создание сети логистических центров, обеспечивающих движение гумпомощи по всему миру. Он также поднял вопрос о необходимости систем раннего предупреждения, отметив важность не допустить дефицит финансирования, перебоев в торговле, а также потери доступа к голодающему населению.

«Время не на нашей стороне, поэтому давайте действовать мудро и быстро», — заключил он.

Однако заявление Бизли раскритиковал известный российский радиоведущий, писатель и публицист Армен Гаспарян. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он сообщил, что директору Всемирной продовольственной программы стоило бы беспокоиться о мировой гуманитарной обстановке намного раньше.

«Как говорили во времена моего детства — мысль ценная, но не реальная, потому что слишком законная. Этому деятелю стоило бы возвышать свой голос, когда Соединенные Штаты развязывали вооруженные конфликты по всему миру, но я что-то не помню, что тогда его это настораживало и смущало. Я также не помню заявления Бизли по поводу политики Киева на Донбассе — что-то вот он тогда ничего не говорил по поводу голода, по поводу тех страшных последствий, которые могут быть. Я не помню заявлений этого упыря по поводу Сирии, по поводу сербов в Косово и т.д. То есть все это время его абсолютно нифига не смущало, а тут внезапно, после начала пандемии коронавируса, он прозрел и решил, что что-то происходит неправильно. Ну просто зайчик», — говорит Гаспарян.

Собеседник ФАН также напомнил Бизли, что заявления о возможном массовом голоде не возымеют никакого эффекта, к тому же не понятно на кого они изначально направлены.

«Он искренне полагает, что Сенат, Конгресс США, Белый дом, Госдепартамент сейчас вытянутся и скажут — конечно, мы прямо вот сегодня к вечеру примем специальные законы и начнем за этим следить. Ну он кого пытается этим обмануть? Сам себя? Ну и самое главное — он выступил, дал рекомендации, а выполнять их кто будет? Кто должен следить за режимом прекращения огня? Он ничего не может сделать с той же Украиной на протяжении 6 лет. И даже нет никаких стремлений. С чего этот удивительный разум, просиявший на нашей планете, решил, что сегодня он этим займется? Ему кто подсказал? Гутерриш (Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш — Прим. ФАН)? Этот то человек на что влияет?» — задается вопросом эксперт.

Не стоит забывать и о том, что даже без всякой пандемии COVID-19 голод терзает многие африканские страны на протяжении нескольких десятилетий. При этом там работают различные международные организации, в том числе ООН, однако ничего кардинально не меняется.

«Может быть стоит эти 4 млрд долларов, которые ежегодно тратятся на дармоедов Всемирной Организации Здравоохранения пустить на хлеб для Африки? Ну так я могу очень много назвать позиций, на которых можно сэкономить и не допустить голода. Или под этими призывами подразумевается, что надо опять кого-то финансировать? Вот этих удивительных представителей международных продовольственных программ, которые не делают вообще ничего? Тут такая же абсолютно бюрократия, как и брюссельская. И суть всех этих заявлений сводится к очень простой модели — дайте нам денег. Вон в ВОЗ опять говорят, что им нужны деньги, что они не справляются. С чем они справляются я не знаю до сих пор. Поэтому это в чистом виде панама. Что касается России, то она помогала голодающим, помогает и помогать будет, это же не к нам обращение. Это обращение к другим удивительным умам. Только это бессмысленно, оно ничего не даст», — заключил Армен Гаспарян.

Напомним, эксперты Всемирной продовольственной программы ООН ранее заявляли, что к концу 2020 года около 130 млн человек в мире будут голодать из-за последствий COVID-19. Пандемия охватила практически все страны мира.