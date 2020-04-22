Полюбившую алкоголь в самоизоляции Собчак заподозрили в беременности

Москва, 22 апреля. Телеведущая Ксения Собчак и ее супруг режиссер Константин Богомолов опубликовали в Instagram совместное видео, в котором за бокальчиком виски рассказали о своих планах. Подписчики разглядели на кадрах округлившийся живот.

На записи пара поделилась намерениями провести в ближайшую пятницу онлайн-встречу с семьей режиссера Александра Роднянского. В кадре можно увидеть початую бутылку дорогого виски, а супруги пьют из бокалов коктейли с алкоголем.

Собчак была одета в леггинсы и свободную майку, которая немного задралась в самом начале ролика. «Светская львица» тут же одернула ее, а затем спрятала область талии за кадр. Однако поклонники успели обратить внимание на увеличившийся живот телеведущей, заподозрив ее в беременности.

«Да, Ксения Анатольевна беременна уже давно, не видно разве по ее прикидкам?», «Толстая стала», «Зачем обзываться — видно же, Ксения в положении», — отметили фолловеры в комментариях.

После этого подписчики принялись критиковать полюбившую в самоизоляции алкоголь Собчак, употребление которого противопоказано в положении.