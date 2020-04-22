Первый муж Пугачевой назвал размер своей пенсии

Москва, 22 апреля. Первый муж примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой цирковой артист Миколас Орбакас тепло отозвался об их общей дочери — певице Кристине Орбакайте. По словам артиста, он находится на связи с дочерью все время.

«Кристина меня не оставляет, помогает. Дочь есть дочь. Видимся и с ней, и с внучкой Клавой», — подчеркнул он.

Он добавил, что поддерживает тесную связь с родными с помощью современных технических средств. Как отметил Орбакас, которому 16 апреля исполнилось 75 лет, он отпраздновал день рождения вместе с супругой. Как пишет Wday.ru, супруга приготовила для него ребрышки с соусом.

По словам Орбакаса, пенсию получает от РФ в размере 20 тысяч рублей. В качестве надбавки по инвалидности ему положена дополнительная одна тысяча рублей. С финансами ему помогает дочь Кристина.

Ранее первый муж Аллы Пугачевой рассказал об их свадьбе в пельменной. Еду готовили матери новобрачных, а отец примадонны решил вопрос со спиртным. По его словам, мать Пугачевой была против празднования свадьбы в ресторане.

В итоге они арендовали пельменную. Готовить еду помогала приехавшая из Прибалтики мать Орбакаса.

Рассказал Орбакас и о том, что они с Пугачевой очень любили отдыхать в доме у его родителей в Литве, и даже продемонстрировал снимки здания. Правда, тогда у дома был только один этаж. По его словам, Кристина Орбакайте обожала проводить время на пляже, где собирала выброшенный на берег янтарь. В браке пара прожила четыре года.

Ранее певец Филипп Киркоров в интервью телеканалу НТВ рассказал, что когда Пугачевой было 49 лет, они пыталась завести ребенка, но у нее случился выкидыш. После этого примадонна долго пряталась от журналистов в Цюрихе и на протяжении шести месяцев не показывалась на публике.