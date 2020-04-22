Коронавирус, 22 апреля: свежая статистика, ошибка Мясникова, как будут штрафовать

Пандемия COVID-19, вызванная новым типом коронавируса, далека от завершения, по данным экспертов, пик ее в мире еще не пройден. Тем не менее многие западные страны, где ситуацию удалось стабилизировать, постепенно снимают введенные раньше ограничения для граждан и бизнеса. России пик эпидемии еще только предстоит пройти, поэтому режим самоизоляции в нашей стране сохраняется. Самое важное о ситуации с коронавирусом на утро среды, 22 апреля, в сводке Федерального агентства новостей.

Свежая статистика по России

На 22 апреля по официальным данным в России зарегистрировано 57999 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, суточный прирост составил 5236 заболевших. 4420 пациентов излечились, 513 — скончались.

Тестирование в России

По данным Роспотребнадзора, на 22 апреля в России проведено почти 2,3 млн лабораторных исследований на COVID-19. За предыдущий день выполнено почти 110 тысяч тестирований. Под медицинским наблюдением на 22 апреля в России находятся почти 146 тысяч человек.

Ситуация в мире

На 22 апреля в мире выявлено более 2,5 миллионов зараженных, диагноз которых подтвержден лабораторно. Суточный прирост составил почти 87 тысяч случаев заболевания. Количество умерших перевалило за 177 тысяч и продолжает расти.

Антирекорд по количеству заболевших и по смертности продолжают удерживать США, там число заболевших перевалило за 800 тысяч, умерли более 50 тысяч человек.

В ООН предупреждают о «пандемии голода» из-за ситуации с коронавирусом

Голод «библейских масштабов» предрекает человечеству в связи с пандемией COVID-19 исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли. Глава программы заявил, что необходимо как можно скорее заняться обеспечением продовольственной безопасности, что поможет избежать массового голода.

Спекулятивными считает эти заявления политолог и эксперт Армен Гаспарян, читайте его комментарий в материале Федерального агентства новостей.

В России стартуют испытания вакцины от коронавируса

Клинические испытания отечественной вакцины против COVID-19 стартуют 1 июня, такое заявление сделали в Минздраве РФ. Как отметил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, 1 июня —это пока предварительная дата, но к 31 мая планируется завершить весь комплекс доклинических исследований, а затем сразу приступить к клиническим испытаниям.

Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу

Врач и телеведущий Александр Мясников признал, что его прогноз относительно пика в России заболеваемости COVID-19 оказался ошибочным. Ранее Мясников заявлял, что пика заболеваемости в нашей стране можно ожидать в апреле, но, выступая в эфире программы «О самом главном», врач признал, что этот прогноз был ошибочным.

«Я ошибся с пиком. Мы поднимаемся вверх — идем-идем, затем плато — и вниз. Все это занимает два-три месяца. У нас все это началось не когда я это предсказывал, а почти на месяц позже. Сейчас получается, что до мая мы идем вверх, в мае выйдем на плато, а к концу мая — пойдем вниз», — спрогнозировал Мясников.

Верховный суд разъяснил, как будут штрафовать за нарушение самоизоляции

Верховный суд (ВС) дал разъяснения по поводу рассмотрения в судах административных дел за нарушение режима самоизоляции, введенного в связи с эпидемией COVID-19. Согласно разъяснениям, физические и юридические лица, подлежащие наказанию за нарушение режима самоизоляции, должны нести ответственность по федеральному, а не по региональному законодательству. То есть, наказание должно быть по двум статьям КоАП РФ: ст. 20.6.1 (штраф от 1 тыс. руб.) и ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (штраф от 15 тыс. руб.; применяется в отношении лиц, нарушивших обязательный карантин).

Ранее сообщалось, что в некоторых регионах к гражданам, нарушившим режим самоизоляции, но не находящихся на обязательном карантине, применялись штрафные санкции до 15 тысяч рублей.

Как напугать COVID-19

Организация Объединенных Наций решила силой искусства как следует «припугнуть» принесший столько горя COVID-19. Для этого ООН совместно с ВОЗ устроила виртуальную выставку «противовирусных» плакатов со всего мира.

Лучшие образцы этого жанра, перед которыми, как считают организаторы акции, никакой коронавирус не устоит, представлены на сайте KP.RU.