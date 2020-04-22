В Минобрнауки назвали преждевременными разговоры об отмене ЕГЭ в 2020 году

Москва, 22 апреля. Разговоры об отмене ЕГЭ в 2020 году из-за коронавирусной инфекции преждевременны, заявил заместитель министра науки и высшего образования Андрей Омельчук.

«Говорить об отмене ЕГЭ пока преждевременно. Пока решения нет», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

Омельчук отметил, что прием в вузы с опорой только на средний балл аттестата имеет свои «подводные камни». Он также выразил надежду, что выпускники школ 2020 года сдадут ЕГЭ и на конкурсных основаниях будут поступать в высшие учебные заведения.

Замминистра рассказал, что приемная кампания в вузах стартует после публикации последних результатов ЕГЭ. График проведения экзаменов еще не утвержден, добавил Омельчук. Однако, по его словам, сейчас он проходит общественное обсуждение.

«Мы поэтому осознанно в своем временном порядке приема в этом году предусмотрели все сроки приемной кампании в зависимости от того, когда будет опубликован последний результат ЕГЭ», — сказал Омельчук.

Он также заметил, что процедуры взаимодействия с абитуриентом устанавливает руководство вуза, но согласно правилам, которые определяет министерство.

Министр просвещения Сергей Кравцов ранее рассказал, что в случае угрозы здоровью школьников ЕГЭ могут перенести еще раз, однако сама процедура экзамена меняться не будет. По его словам, сама организация проведения экзаменов меняться не будет из-за коронавирусной инфекции. Министр просвещения также добавил, что все меры, которые обеспечивают объективность проведения ЕГЭ, сохранятся.

Как напоминает «Царьград», Министерство просвещения Россия приняло решение перенести основной этап ЕГЭ в этом году на более поздние сроки. Экзамены начнутся только 8 июня. Депутат Госдумы Борис Чернышов ранее предложил перенести ЕГЭ в этом году. Он считает, что нужно сдвинуть основной этап на август и перенести приемные кампании вузов.