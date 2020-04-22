Боец ММА рассказал, как «сбросить пар» на самоизоляции

Москва, 22 апреля. Избавиться от лишней энергии людям, привыкшим к физической активности, можно и в режиме самоизоляции. Боец ММА Андрей Семенов, известный под прозвищем «Белая акула», рассказал, как «сбросить пар», находясь дома.

По словам Семенова, спорт позволяет отвлечься и разрядить обстановку в непривычных условиях. Боец подчеркнул, что излишнюю активность лучше направить на физические упражнения, чем на людей с улицы.

«Я считаю, что лучше в тренировках находить отдушину, чем выходить на улицу и находить себе на одно место приключения. Люди, которые это делают, ищут более слабых, чтобы отрываться на них и доминировать. Это плохо», — заявил Семенов.

Спортсмен отметил, что призывал таких людей демонстрировать силу на ринге, когда залы еще были открыты. Однако «выпустить пар» можно и в режиме изоляции, ведь многие физические упражнения по-прежнему доступны.

«Имея в арсенале у себя дома килограммовые гантели и понимая правильную методику, можно нагрузить себя очень хорошо. Так вы заодно прокачаете большую часть необходимых мышц. Боксерская груша тоже хорошо разряжает», — рассказал Семенов радио Sputnik.

Также спортсмен дал рекомендации тем, кому не хватает духа соревнований. Боец советует, например, посостязаться со своими друзьями в приседаниях или отжиманиях. Само собой, во время самоизоляции соревнования нужно проводить по видеосвязи.

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