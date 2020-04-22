Тюмень, 22 апреля. Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили массовое убийство в учебном заведении в Тюменской области, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

ФСБ задержала жителя Тюменской области 2001 года рождения, который готовил совершить вооруженное нападение на одно из учебных заведений региона. У юноши изъяли гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачную селитру, средства связи, а также интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

В отношении 18-летнего задержанного возбуждено уголовное дело. СУ СК РФ по Тюменской области сообщил, что открыто дело в отношении молодого человека по статье о «приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом».

Отмечается, что намерение молодого человека совершить нападение на учебное заведение подтверждается его показаниями, а также показаниями свидетелей.